Киношкола Горький film открылась в Нижнем Новгороде в рамках фестиваля Горький fest. ФОТО: организатор мероприятия

Торжественное открытие киношколы Горький film в рамках V юбилейного фестиваля нового российского кино Горький fest прошло в Нижнем Новгороде 9 июля 2021 года. Его провели в пространстве "Мининский университет — Точка кипения".

– Создание киношколы – это ещё один шаг на пути развития киноиндустрии в регионе, – уверен зампредседателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович. — Горький film — отличная возможность для нижегородцев получить новые знания и опыт, посмотреть, как работают другие, и получить объективную оценку своей работы. Понять, что сегодня востребовано на кинорынке, и сделать совершенно новый продукт по собственным эскизам и наработкам.

Помимо студентов Мининского университета с кафедры "Продюсерства и музыкального образования", участниками школы стали ещё девять финалистов, предварительно прошедших конкурсный отбор.

— В современном мире надо иметь смелость и развивать в себе способность к импровизации, — заметил и.о. ректора Мининского университета Виктор Сдобняков. — Знаю, что решиться и подать заявку на участие было непросто: кажется, что для этого нужно уже иметь законченный проект и идею, но это не так. Настоящий продукт рождается в процессе — в живом диалоге с профессионалами и коллегами. Уверен, что этот опыт будет полезен нашим студентам, а сотрудничество с Горький fest станет долгосрочным проектом.

Киношколу организовал фестиваль Горький fest и Московская школа кино, при поддержке правительства Нижегородской области и Мининского университета. Её работа пройдёт с 9 по 14 июля, а открытые мастер-классы состоятся 10-13 июля для всех желающих.

Отдельно стоит отметить необходимость наличия положительного теста на антитела, отрицательного ПЦР-теста или же справки о прививании.

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