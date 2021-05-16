Открытие форума «Молодёжь и наука» состоялось в Нижнем Новгороде

Российский форум «Молодёжь и наука» стартовал в Нижнем Новгороде в Университете Лобачевского. Фото: Кирилл Мартынов

Российский форум «Молодёжь и наука» проходит в Нижнем Новгороде с 15 по 17 мая. Старт мероприятию дали в минувшую субботу в университете Лобачевского. Участниками форума стали 530 человек из 40 регионов России. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Работа форума началась с пленарного заседания под председательством министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова. Также в рамках первого дня молодые ученые, студенты и аспиранты со всех концов страны обсудили важные вопросы становления молодёжи в научном пространстве.

- Молодёжь идет туда, где интересно, где есть необходимая инфраструктурная база. Не во всех вузах, к сожалению, эта схема работает, не все университеты по своему образу мысли и действий привлекательны для студентов, - сообщил Валерий Фальков. - Необходимо начинать работу с изменения модели наших вузов, их целеполагания, со структурных преобразований в университетском и академическом секторе.

Министр также рассказал, что в 2021 году состоится запуск программы «ПРИОРИТЕТ–2030», которая направлена на поддержку денежными грантами студенческих научных обществ.

- Система образования Нижегородской области очень котируется в нашей стране. Регион – безусловный лидер в подготовке кадров для оборонной промышленности, здесь, думаю, даже равных нет, - подчеркнул председатель Комитета ГосДумы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов.

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