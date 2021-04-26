Евгений Костин принял участие в субботнике в Светлоярском парке

В рамках субботника активисты убрали бытовой мусор, сухие ветки и сорную растительность в зеленых и игровых зонах. Фото: городская дума Нижнего Новгорода

Заместитель председателя городской Думы города Нижнего Новгорода, руководитель депутатского объединения партии «Единая Россия» Евгений Костин 24 апреля 2021 года принял участие в субботнике в Светлоярском парке.

После комплексного благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» Светлоярский парк стал любимым и популярным местом отдыха сормовичей и гостей города.

В рамках субботника активисты убрали бытовой мусор, сухие ветки и сорную растительность в зеленых и игровых зонах, на пешеходных дорожках, очистили и покрасили ограждения, а также высадили туи и голубые ели.

«Мы пришли сюда со своими коллегами по партии, общественными активистами и просто неравнодушными жителями, чтобы привести парк в порядок после зимнего периода, - рассказал Евгений Костин. - Сегодня неравнодушные нижегородцы вышли в скверы, парки, свои дворы, чтобы сделать свой любимый город чище, красивее. В центре внимания - территории, которые были благоустроены по программе «Формирование комфортной городской среды», так как эти общественные пространства после преображения пользуются большой популярностью, стали центрами притяжения для горожан».

«Субботники - это замечательная многолетняя традиция, объединяющая история. Когда вкладываешь в это свою душу, свое время, то, безусловно, будешь внимательно и бережно относиться к окружающему тебя пространству», - резюмировал Евгений Костин.