Мониторинг качества воздуха хотят использовать в Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области находится с рабочим визитом на Южном Урале Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Сегодня, 26 апреля, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил Челябинск с рабочим визитом. Он побывал в центре экологического мониторинга и оценил систему наблюдения за качеством атмосферного воздуха. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Хороший опыт, который можно и нужно использовать в других регионах России, в том числе в Нижегородской области, - подчеркнул председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Экология и природные ресурсы» Глеб Никитин. - Система позволяет оперативно определить источник загрязнения и своевременно передать информацию надзорным органам для принятия мер.

Известно, что данная система мониторинга включается в себя как стационарные, так и передвижные посты, где круглосуточно анализируются данные о загрязнении воздуха.

Кстати, в рамках поездки Глеб Никитин также встретился с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером и пригласил его на 800-летие Нижнего Новгорода.

- Обязательно планирую приехать, - сообщил Алексей Текслер.

Главной темой обсуждений стал растущий товарооборот и экологический вопрос. Главы регионов также поговорили о теме промышленного сотрудничества, в частности, о тесном взаимодействии металлургических предприятий.

Напомним, реализация национального проекта «Экология» началась в 2019 году в рамках указа президента РФ Владимира Путина.

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