В 18 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 18 муниципалитетах.

Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 95 787 человек. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 42 053 зараженных, а остальные 53 734 человека – распределены по районам и городским округам региона.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (7 426 человек) и на Бору (4 871 человек).

Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (92 человека) и Перевозском районе (90 человек).

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 10 466

Ленинский – 6 679

Советский – 5 814

Канавинский – 4 363

Московский – 4 349

Сормовский – 4 008

Приокский – 3 199

Нижегородский – 3 175

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