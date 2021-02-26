В 18 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 18 муниципалитетах.
Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 95 787 человек. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 42 053 зараженных, а остальные 53 734 человека – распределены по районам и городским округам региона.
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (7 426 человек) и на Бору (4 871 человек).
Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (92 человека) и Перевозском районе (90 человек).
Данные по районам Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 10 466
Ленинский – 6 679
Советский – 5 814
Канавинский – 4 363
Московский – 4 349
Сормовский – 4 008
Приокский – 3 199
Нижегородский – 3 175
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