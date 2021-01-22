В Нижнем Новгороде сотрудница МВД «замяла» уголовное дело за взятку в 30 тысяч рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Нижнем Новгороде перед судом предстанут теперь уже бывшая сотрудница МВД и адвокат, обвиняемые во взятке. Против первой возбуждено сразу два уголовных дела – за превышение должностных полномочий и получение взятки, а в отношении второй – за посредничество во взяточничестве.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области, история эта произошла в прошлом году. Заместитель начальника отдела по расследованию преступлений на территории Приокского района «замяла» дело о краже мобильного телефона за взятку в 30 тысяч рублей.

По версии следствия, в августе с указания сотрудницы МВД обвиняемого сделали свидетелем по делу о краже, а вскоре дело и вовсе было приостановлено. В качестве «благодарности» адвокат фигуранта позднее передала полицейской 30 тысяч рублей. Передача денег состоялась в октябре около одного из торговых центров на проспекте Гагарина.

«Их противоправные действия были пресечены в ходе совместных мероприятий, проводимых следователями СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ и ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Нижегородской области», - рассказали в СУ СК России по региону.

В результате первая была уволена из полиции, а у второй прекращен статус адвоката. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.