В Международный день объятий поженятся 90 нижегородских пар

Сегодня, 21 января, отмечается Международный день объятий. В этот день узами брака будут скреплены 90 нижегородских пар. Об этом сообщает главное управление ЗАГС Нижегородской области.

Накануне, в не менее красивую дату - 20.01.2021 в супружеский союз вступили 125 пар из региона.

В настоящее время на регистрацию брака в 2021 году подано уже свыше трёх тысяч заявлений от нижегородцев. Самыми популярными датами, в которые пары изъявили желание заключить брак, стали - 21.01.2021, 07.07.2021, 21.08.2021.

Отметим, что всего за 2020 год в Нижегородской области заключили 16 110 браков.Пик свадебного сезона традиционно пришелся на лето, за это время было зарегистрировано свыше 7 тысяч браков.

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