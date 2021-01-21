Один человек погиб в ДТП в Починках

Подразделения МЧС в составе 3 человек и 1 единицы техники занимались ликвидацией последствий аварии. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Смертельное ДТП произошло сегодня, 21 января. На дорогах села Починки столкнулись две легковушки. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек.

Подразделения МЧС в составе 3 человек и 1 единицы техники выезжали на место для ликвидации последствий аварии.

Точную причину ДТП и обстоятельства произошедшего определит следственно - оперативная группа, которая работала на месте происшествия.

Госавтоинспекция также напоминает, что каждый водитель должен выбирать такую скорость движения, чтобы она не превышала установленного ограничения. При этом необходимо учитывать интенсивность движения, особенности и состояние автомобиля, а также дорожные и погодные условия.

"Комсомольская правда" в Нижнем Новгороде" выражает соболезнования родным и близким погибшего человека.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!