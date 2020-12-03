Около 1,5 тысячи призывников отправилось на военную службу осенью 2020 года

По итогу осенней призывной кампании 2020 года на военную службу отправилось около 1,5 тысячи призывников. Более тысячи из них уже направлено в войска, а более 200 заключило контракт о прохождении военной службы. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на военный комиссариат Нижегородской области.

В общей сложности, около 10 тысяч человек прибыло за прошедшие два месяца на заседания призывных комиссий районов Нижегородской области. Из них около 2,5 тысячи человек освобождены от призыва, а другим 6 тысячам дана отсрочка.

Комиссариат сообщил, что осенняя призывная кампания этого года в регионе идёт по плану. Обеспечение качественного укомплектования и своевременной отправки воинских команд по утверждённому плану лежит на комиссариате.

Призывников представителей воинских частей тестируют на отсутствие коронавируса перед отправкой и выдают им средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие.

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