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Около 1,5 тысячи призывников отправилось на военную службу осенью 2020 года

В Нижегородской области подвели итоги двух месяцев осенней призывной кампании
Дарья ЯЗЕВА
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По итогу осенней призывной кампании 2020 года на военную службу отправилось около 1,5 тысячи призывников. Более тысячи из них уже направлено в войска, а более 200 заключило контракт о прохождении военной службы. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на военный комиссариат Нижегородской области.

В общей сложности, около 10 тысяч человек прибыло за прошедшие два месяца на заседания призывных комиссий районов Нижегородской области. Из них около 2,5 тысячи человек освобождены от призыва, а другим 6 тысячам дана отсрочка.

Комиссариат сообщил, что осенняя призывная кампания этого года в регионе идёт по плану. Обеспечение качественного укомплектования и своевременной отправки воинских команд по утверждённому плану лежит на комиссариате.

Призывников представителей воинских частей тестируют на отсутствие коронавируса перед отправкой и выдают им средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие.

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