Ещё 473 нижегородцев заразились коронавирусом

В Нижегородской области за последние сутки зафиксировали ещё 473 новых заболевших коронавирусом. Сейчас общее число жителей с подтверждённым диагнозом COVID-19 составляет 55 420 человека. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

К хорошим новостям: 490 жителей Нижегородского региона выписаны за последние сутки. Количество выздоровевших на данный момент насчитывает 49 923 нижегородцев.

Кроме того, как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на региональный Минздрав, более 22% коечного фонда для лечения больных с пневмонией и ОРВИ сейчас свободно. Коечный фонд перепрофилируется поэтапно, в зависимости от эпидемиологической обстановки. Всего в нём 7627 коек, согласно последним данным.

Среди тех, кто лечится амбулаторно, то есть их болезнь протекает в лёгкой форме или бессимптомно, числится около тысячи человек по региону. Около 4,3 тысячи жителей госпитализировано. А 135 находятся в обсерваторах.

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