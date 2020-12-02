Глеб Никитин и министр промышленности РФ обсудили поддержку нижегородских предприятий

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провели рабочую встречу в Москве. Министр отметил, что регион достаточно уверенно справился с вызовами пандемии. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

– Сегодня в регионе активно реализуются инвестиционные проекты. Руководство области в непростые времена проявило свою эффективность в решении проблем, – заключил Денис Мантуров.

В ответ Глеб Никитин поблагодарил министра за оперативное решение вопросов поставки лекарств в Нижегородский регион в период эпидемии.

– Сложности с различного рода поставками, расходными материалами всегда решались быстро, за что вам огромное спасибо. Сейчас сформированы все необходимые ресурсы для лечения в стационарах и амбулаторно, – отметил губернатор.

Главной темой на повестке встречи была реализация нацпроектов в сфере промышленности и экспорта в регионе и, вместе с тем, ситуация в основных отраслях областной экономики. Глеб Никитин рассказал, что для стабилизации её положения в этом году реализуется комплекс механизмов государственной поддержки за счёт регионального бюджета. Общая сумма субсидий, выделенная на поддержку бизнеса, пострадавшего от пандемии, превысила 1,1 миллиарда рублей.

Кроме того, глава региона отметил, что Нижегородская область находится в числе лидеров по исполнению нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». На сегодня в него вовлечены уже 126 предприятий.

– Мы всегда рады новым возможностям поддержать наши предприятия и готовы активно участвовать во всех начинаниях. Это позволяет дать старт интересным проектам и, самое главное, создать новые рабочие места для жителей региона, – заверил Глеб Никитин.

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