Качество цифрового образования обсудили в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде прошёл круглый стол, посвященный теме цифрового образования. В ходе заседания стало известно, что качество образования в региональных школах с переходом на дистанционку не изменилось. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В настоящее время примерно 11 тысяч педагогов ведут уроки в онлайн-формате из школ, ещё 9 тысяч учителей преподают из дома.

- По поводу весеннего периода и качества образования мы можем однозначно сказать, что мы не только не потеряли, а значительно улучшили результаты. И сделано это было благодаря цифровизации образования, - поделился министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин.

Кроме того, министр считает, что в скором времени цифровизация образования позволит каждому нижегородскому школьнику получить качественное образование у того педагога, который ему наиболее интересен.

Кслову, этой весной в области появилась новая образовательная платформа для родителей, школьников и учителей. Она позволяет полностью автоматизировать управление учебным процессом в школах.

- Мы сформировали образовательное пространство, в котором каждый ребенок и каждый учитель могут найти для себя ресурсы и задачи, которые интересы именно ему, - рассказал Сергей Злобин.

Ещё одной темой обсуждения во время круглого стола стало создание «Школы 800». Сейчас туда ведется отбор сотрудников из выпускников нижегородских университетов. Кроме того, ведется прием заявок на конкурс «Учитель будущего».

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