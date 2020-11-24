443 новых случая коронавируса выявили в Нижегородской области

За последние сутки в Нижегородской области было выявлено 443 новых случая заражения коронавирусом. Общее число зараженных этой опасной инфекцией приближается к отметке в 52 тысячи человек. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

- Свыше 1,2 тысяч нижегородцев сейчас проходят лечение амбулаторно, так как болезнь у них протекает в легкой форе или бессимптомно, - говорится в сообщении. – Около 4,2 тысяч человек госпитализированы. Еще 64 человека остаются в обсерваторах.

К счастью, растет и положительная статистика. Только за последние сутки из нижегородских больниц с отрицательными результатами анализов были выписаны 890 человек. Общее число выздоровевших составило 45 175 человек.

Сейчас, коечный фонд в нижегородских больницах для больных пневмонией и ОРВИ составляет 7 482 койки. Свыше трех тысяч из них обеспечены кислородом, 845 - оснащены ИВЛ. Коечный фонд перепрофилируется поэтапно, с учетом эпидемиологической ситуации.