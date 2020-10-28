Нижний Новгород
Еще
Радио
Нижний Новгород
Еще
Радио
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Кулебаках благоустроили центральную улицу по программе местных инициатив

Проект на ул.Адмирала Макарова стартовал в 2018 году
Кристина БЕРБАСОВА
КомментироватьОставить комментарий
На реализацию проекта программы поддержки местных инициатив было израсходовано более 7,5 млн рублей

На реализацию проекта программы поддержки местных инициатив было израсходовано более 7,5 млн рублей

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В городе Кулебаки Нижегородской области благоустроили улицу имени Адмирала Макарова. Работы на территории проводились по программе поддержки местных инициатив. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Благоустройством улицы Адмирала Макарова с 2018 года, за три года на эти цели было потрачено более 20 миллионов.

В этом году здесь отремонтировали пешеходные дорожки, установили дорожное ограждение и автобусные остановки. Кроме того, рабочие обустроили проезды во дворы и отремонтировали систему водоотведения. На центральной улице города появилась детская площадка, также специалисты провели озеленение территории.

- На реализацию проекта из областного и местного бюджетов, средств спонсоров и местного населения было израсходовано более 7,5 миллиона рублей, - поделился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По слова главы региона, городской округ Кулебаки участвует в реализации программы поддержки местных инициатив с 2015 года. За это время также были отремонтированы водопроводы в селах Мурзицы и Ломовка.

К слову, в следующем году финансирование программы планируется увеличить вдвое. Из областного бюджета на эти цели собираются направить 730 миллионов рублей. Сейчас эта сумма учтена в проекте областного бюджета на следующий год, который уже внесен на рассмотрение Законодательного собрания Нижегородской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

Также следите за последними новостями в нашем телеграмм-канале!

Общество: Кипр