В Кулебаках благоустроили центральную улицу по программе местных инициатив

На реализацию проекта программы поддержки местных инициатив было израсходовано более 7,5 млн рублей Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В городе Кулебаки Нижегородской области благоустроили улицу имени Адмирала Макарова. Работы на территории проводились по программе поддержки местных инициатив. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Благоустройством улицы Адмирала Макарова с 2018 года, за три года на эти цели было потрачено более 20 миллионов.

В этом году здесь отремонтировали пешеходные дорожки, установили дорожное ограждение и автобусные остановки. Кроме того, рабочие обустроили проезды во дворы и отремонтировали систему водоотведения. На центральной улице города появилась детская площадка, также специалисты провели озеленение территории.

- На реализацию проекта из областного и местного бюджетов, средств спонсоров и местного населения было израсходовано более 7,5 миллиона рублей, - поделился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По слова главы региона, городской округ Кулебаки участвует в реализации программы поддержки местных инициатив с 2015 года. За это время также были отремонтированы водопроводы в селах Мурзицы и Ломовка.

К слову, в следующем году финансирование программы планируется увеличить вдвое. Из областного бюджета на эти цели собираются направить 730 миллионов рублей. Сейчас эта сумма учтена в проекте областного бюджета на следующий год, который уже внесен на рассмотрение Законодательного собрания Нижегородской области.

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