Подрядчик устранит недочеты благоустроенного сквера «Красная горка» в Нижнем Новгороде

Подрядчику поручили устранить все недочеты в течение трёх недель Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородцы пожаловались на недостатки благоустроенного сквера «Красная горка», находящегося на улице Усилова. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Исполняющий полномочия главы города Юрий Шалабаев посетил преображенное общественное пространство и поручил подрядчику устранить все недочеты в течение трёх недель, с учётом погодных условий.

- После открытия территории «Красной горки» жители улицы Усилова обратились ко мне в социальных сетях, рассказывая, что в процессе эксплуатации был обнаружен ряд недоработок, - рассказал Юрий Шалабаев.

Так, местные жители пожаловались на то, что защитные ограждения футбольного поля не выдержали силы удара мяча, а часть покрытия горки стала негодной из-за высокого уровня влажности.

Несмотря на эти замечания, многие местные продолжают с удовольствием посещать территорию сквера «Красная горка».

- Конечно, есть нюансы, но мне так нравится это место, что вокруг вижу только красоту. Утром и вечером гуляю здесь со своей собакой, выполняю с ней упражнения на площадке, - отметила жительница дома №5 по ул. Усилова Татьяна Захарова. - Считаю, что это очень правильно, когда администрация с готовностью помогает жителям в решении вопросов - таких как те, что возникли после открытия «Красной горки»

Подрядчик обязался в первую неделю исправить замечания по креплению лавочек, углов наклона детских горок и покрытия горки. А уже в следующие недели заняться усилением ограждения спорт-площадки.

- Мы также закупим урны большего объема и, дополнительно, резиновое покрытие для спорт-площадки, установим два пандуса и перила, - поделился коммерческий директор компании-подрядчика Арут Урфалян.

Напомним, что благоустройство на объекте проходило в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

На территории сквера особое внимание было уделено возрождению Красной горки - знакового места одноимённого микрорайона. Также была изменена система дорожек и некоторые покрытия в парке для того, чтобы местным жителям было удобнее заниматься спортом и кататься на велосипедах, скейтах и роликах.

Подрядная организация также разместила в парке детские игровые комплексы и специализированную площадку для выгула и дрессировки собак. Кроме того, в сквере были проведены работы по озеленению территории.

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