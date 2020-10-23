На 250 улицах Нижнего Новгорода обновлена дорожная разметка Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

За период 2020 года на 250 улицах Нижнего Новгорода обновлена горизонтальная дорожная разметка. Информацией об этом поделились в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Департамент уточнил, что площадь нанесённой разметки равна 175 тысячам кв. метров. От общего объёма работ 112 тысяч "квадратов" разметки восстановили лакокрасочными материалами согласно муниципальному заданию. Другие 15 тысяч кв. метров дорожной разметки покрыли термопластиком. Та же разметка из термопластика появилась и на участках, которые включены в программу ремонта по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и имеют площадь в 48 тысяч кв. метров.

Как отметили в департаменте, работы по нанесению разметки в этом году подлежат гарантии. К слову, как раз по гарантии восстановлена термопластиковая разметка, нанесённая в прошлом году, площадью 23 тысячи "квадратов".

Напомним, что до начала нового учебного года у 24 школ Нижнего Новгорода обновили дорожную разметку.