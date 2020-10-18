Нижегородцам рассказали, какой будет Чкаловская лестница

Чкаловская лестница — это визитная карточка города. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, как она будет выглядеть после реставрации. Ремонт Чкаловской лестницы окончится 18 декабря этого года, согласно плану. Поэтому уже совсем скоро нижегородцы смогут увидеть её своими глазами.

На ремонт одной из главных достопримечательностей города направлено 66 миллионов рублей. Территория уже огорожена и работы движутся полным ходом.

В ходе реставрации установят ступени, сохранившиеся с 1940-х годов. Раритетные ступени середины прошлого века послужат своеобразным музеем исторического покрытия лестницы, как выразился сам Глеб Никитин. Они были обнаружены в процессе исследования территории перед началом ремонта. Несущие конструкции верхней смотровой площадки и самые повреждённые верхние ступени тоже будут заменены, чтобы исключить будущее разрешение лестницы. Более того, согласно проекту, частично намерено заменить металлические части лестницы и восстановить ограждающие конструкции.

Сам губернатор обратил внимание на то, что привычные цвета Чкаловская лестница сохранит, но они будут более приближены к историческим. Терракотовый цвет станет основным, а барельефы будут светло-серыми.

Свет ламп наружного освещения будет более мягким и сможет переключаться по нескольким режимам.

Стоит отметить, что Чкаловская лестница включена в проект #Символы800 по преобразованию главных точек Нижнего Новгорода, а при текущем благоустройстве используют самые современные методы реставрации. Губернатор заверил, что предпринятые меры помогут Чкаловской лестнице сохранить свой вид на долгие годы.