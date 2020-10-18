Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с их профессиональным праздником. В своей речи он отметил ценность и значимость работы дорожного хозяйства.

– Вы строите магистрали и дороги, переходы и мосты, а затем круглый год обеспечиваете их надёжную эксплуатацию. Именно от вашей работы, её качества, чаще всего зависит безопасность автомобилистов и пешеходов, надёжность транспортного сообщения между городами и разными регионами страны, а значит, и качество жизни людей, дальнейшее развитие экономики, комфортные условия для ведения бизнеса, – сказал Глеб Никитин.

А также добавил, что в Нижегородском регионе воплощаются масштабные инфраструктурные проекты. В частности, по развитию дорожной сети. Многие из них стали возможными благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». До конца 2020 планируется завершить ремонт ещё 195 дорожных объектов общей протяжённостью почти 900 километров. Всё это требует особого внимания и профессионализма специалистов в области дорожного хозяйства.

– Спасибо вам за неравнодушие и преданность делу! От души желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия и счастья. Пусть вера в лучшее не покидает вас, а любимая профессия доставляет искреннюю радость! С праздником! – поблагодарил губернатор.