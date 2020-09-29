Нижегородский министр спорта сыграл в хоккей с юными торпедовцами Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В воскресенье состоялся праздничный матч на льду ДС «Юность» между командами «Торпедо Следж» и «Друзья». Он был приурочен к первому Дню Рождения следж-хоккея в Нижегородской области. Об этом сообщило министерство спорта региона.

Примечательно то, что в составе команды «Друзья» вышли на лёд министр спорта Нижегородской области Артём Ефремов, директор департамента физической культуры и спорта администрации г. Нижнего Новгорода Юрий Звездин, депутат городской Думы Нижнего Новгорода, координатор проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» Владимир Поддымников-Гордеев, руководители спортучреждений и бизнесмены региона. Товарищеский матч закончился дружеским счётом 3:3, причём сравнялся счёт буквально с финальным свистком.

— С таким удовольствием и азартом я, пожалуй, играл только в детские годы. Я благодарен юным следж-хоккеистам за эту непередаваемую радость от игры. Энергии и мастерству ребят в выполнении технических приёмов остаётся только позавидовать. Их возможности заслуживают уважения! — поделился эмоциями после матча региональный министр спорта Артём Ефремов.

Напомним, что в августе 2019 года федерация хоккея Нижнего Новгорода приняла решение создать первую в области секцию следж-хоккея (паралимпийский вид спорта — хоккей на санях) для детей с ограниченными возможностями здоровья.