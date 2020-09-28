Скончалась Почётный химик Галина Савченкова Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Галина Анатольевна была создателем и бессменным руководителем Завода герметизирующих материалов, имела звания Почётного строителя России, Почётного химика, Заслуженного директора Российской Федерации и потому внесла огромный вклад в развитие химической промышленности региона. Последние годы она возглавляла Ассоциацию промышленников и предпринимателей «Дзержинскхимрегион». В числе её наград, помимо прочих, значится медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени». Галина Анатольевна была меценатом, членом общественного совета при главе города, вела активную общественно-политическую деятельность, а также являлась основателем Интеллектуально-делового клуба Дзержинска.

– Галина Анатольевна была открытой, доброй и житейски мудрой женщиной, к которой многие обращались за советом и поддержкой. Её знали, любили и уважали как руководители города и района, сотрудники завода, так и простые дзержинцы. Для многих она стала воплощением профессионализма и ответственного отношения к своему делу, предприятию, городу. Для близких и коллег она навсегда останется воплощением творческой энергии, жизнелюбия и оптимизма. Это невосполнимая утрата, – выразил соболезнования близким, родным и друзьям Галины Савченковой министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Прощание с Галиной Анатольевной Савченковой состоится 29 сентября 2020 года по адресу: г. Дзержинск, Храм Серафима Саровского (улица Самохвалова, дом 2а), с 12:00 до 13:00.