Александр Щелоков: «Залог успешной работы региона - когда все ветви власти работают в едином режиме, с едиными целями и задачами»

В пятницу, 25 сентября 2020 года, в Нижнем Новгороде состоялась конференция Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия». Делегаты избрали депутата Законодательного собрания Нижегородской области Евгения Люлина для выдвижения на должность председателя Законодательного собрания и депутата городской Думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева - для выдвижения на должность председателя Думы.

Заместитель секретаря НРО партии «Единой России», глава города Арзамаса Александр Щелоков прокомментировал это решение:

- Залог успешной работы и развития всего региона - когда все ветви власти работают в едином режиме, с едиными целями и задачами. Это касается и регионального, и муниципального уровней. Кандидатуры, которые сегодня поддержаны, не нуждаются в представлении. Оба человека - с колоссальным опытом, ответственностью и неравнодушием к делу. Они, безусловно, точно понимают, что они делают в представительном органе. Я думаю, что сегодня у нас всех главная задача - адаптироваться к быстро меняющимся условиям. Нужно смотреть, каким будет 2021 год с точки зрения бюджета. От всего парламента в целом я бы ожидал больше внимания к текущей работе с той законодательной базой, с которой сегодня работают муниципалитеты. Это важно в каждом году, и чем больше вкладываться в это, тем большей будет отдача на местах.

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