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Политика

Сергей Кабайло: «Уверен, что с приходом Евгения Люлина роль общественных организаций в законотворчестве возрастет»

Евгений Люлин может занять пост председателя Заксобрания
Кристина БЕРБАСОВА
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Председатель Нижегородского отделения Союза театральных деятелей России, член регионального политсовета партии «Единая Россия» Сергей Кабайло выразил уверенность, что с назначением Евгения Люлина на должность председателя Законодательного собрания Нижегородской области повысится роль общественных организаций в законотворческой работе, разработке программ и проектов по поддержке и развитию институтов гражданского общества.

- Первый шаг уже сделан: голосование подтвердило, что мы видим Евгения Борисовича Люлина на посту спикера нашего областного Законодательного собрания. Могу сказать, что я как представитель российского профессионального союза общественной организации очень рад этому. Я знаю Евгения Борисовича давно, знаю как большого профессионала, как человека доступного и простого в общении. И я абсолютно уверен, что с его приходом роль общественных организаций в законотворчестве возрастет. Надеюсь на это и думаю, что так оно и будет, -подчеркнул Сергей Кабайло.

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