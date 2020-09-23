Космонавт Иван Вагнер поделился снимком Нижнего Новгорода с борта МКС. Фото: Instagram Ивана Вагнера

Космонавт Иван Вагнер опубликовал в своём Instagram'е снимок Нижнего Новгорода, сделанного с международной космической станции.

Бортинженер экипажа МКС находится в космосе с 9 апреля 2020 года и с тех пор часто публикует фотоснимки с видами городов, сопутствуя публикации краткими информационными заметками.

Так, в этот раз космонавт поделился с подписчиками фотографией столицей Поволжья и отметил, что городу было присвоено звание «Город трудовой доблести».

- Город был основан в 1221 году на слиянии рек Оки в Волги, а в 1500-1515 гг. был построен каменный кремль, который не был взят ни разу (его можно увидеть на правом берегу). Именно здесь в 1612 году Мининым и Пожарским было организовано народное ополчение для освобождения Москвы и России от польско-литовских интервентов. Сегодня Нижний является крупнейшим промышленным, научным и культурным центром России! - сообщил Иван Вагнер.

Пользователи социальной сети публикацией остались довольны.

- Родной Нижний! Как приятно! - обрадовалась dergalova.69.

- Ура;) вот и наш город попал в Ваш объектив! Спасибо, - поблагодарила космонавта нижегородка maria_r3tm.

- Да, красивый город, но мне показалось фото не совсем свежее. Не видно нового моста через Волгу и не видна канатная дорога, могу ошибаться, так как снято с высоты полёта около 350 километров, - _flaffy_samoyed_.

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