Два посёлка в Кстовском районе останутся без воды 24 сентября

Жители поселка Ждановский и села Большая Ельня Кстовского района останутся без холодного водоснабжения 24 сентября. Об этом сообщает пресс-служба АО «Нижегородский водоканал».

Как стало известно, необходимость отключения подачи холодной воды возникла в связи с проведением предприятием плановых работ на трубопроводе. Это поможет в дальнейшем обеспечить надежность системы водоснабжения Кстовского района.

Так, отключение произойдет в период с 09:00 до 18:00 24 сентября 2020 года.

В «Водоканале» сообщили, что на время отключения водоснабжения будет организовано дежурство автоцистерн с питьевой водой, заявку на прибытие которой нужно оформлять по телефону 246-99-99.

- Нижегородский водоканал рекомендует жителям на период отключения сделать запасы холодной воды, - говорится в сообщении.

Отметим, что за 2020 год в Кстовском районе проведут капитальный ремонт 12,5 километра сетей водоснабжения и водоотведения.

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