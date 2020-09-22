67 классов в Нижегородской области закрыты на карантин по коронавирусу

Ситуация с коронавирусом в нижегородских образовательных учреждениях стабилизируется. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил министр образования Нижегородской области Сергей Злобин.

- По данным на 21 сентября, на карантин по коронавирусу закрыты 60 классов в 45 школах, - рассказал глава регионального министерства образования. – И одна школа закрыта полностью – в селе Вареж Павловского района. В общей сложности, ограничения введены в 67 классах.

Постепенное улучшение наметилось и в детских садах. Сейчас остаются закрытыми на карантин 21 группа в 18 детских садах.

- Ограничения введены в детсадах Нижнего Новгорода, Сарова, Бора, Арзамаса, Дзержинска и в других районах области, - отметил Сергей Злобин. – Также на карантин закрыты восемь групп в семи техникумах и две группы в ННГАСУ. Сейчас наметилась стабилизация детских коллективов и снижение по детсадам и школам.

Напомним, в настоящее время Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений. В области разрешена работа кинотеатров, ресторанов и магазинов. Тем не менее, каждый день выявляются все новые и новые заболевшие. За последние сутки инфекция была выявлена у 162 человек.