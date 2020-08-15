Экономия по итогам проведенных правительством Нижегородской области торгов составила в июле 261,2 млн рублей

Экономия по итогам проведенных правительством Нижегородской области торгов составила в июле 2020 года 261,2 млн рублей. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона.

В июле ГКУ НО «Центр размещения заказа Нижегородской области» провело 139 процедур торгов на 7,9 млрд рублей. Экономия в итоге составила 261,2 млн рублей, в том числе: на строительство набережной р. Вичкинза с. Дивеево, на строительство крытого катка с искусственным льдом в р.п. Ковернино и других социально-значимых объектов – 66,3 млн рублей; на капремонт социально-значимых объектов – 57,1 млн рублей; на выполнение работ по содержанию, строительству и ремонту автомобильных дорог – 53,5 млн рублей.

На один состоявшийся лот подано в среднем 4,5 заявки участников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.