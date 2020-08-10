В отношении бывшего исполнительного директора «ХК Торпедо» вынесли приговор

Бывшему исполнительному директору нижегородского хоккейного клуба "Торпедо" Сергею Малютину дали срок в 4 года условно и выписали штраф на 200 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте Советского районного суда Нижнего Новгорода.

Также был удовлетворен в полном объеме гражданский иск, предъявленный по делу, АНО «ХК «Торпедо» в сторону подсудимого. Компенсации материального ущерба составили сумму практически в 17 миллионов рублей.

Напомним, что уголовное дело было возбуждено из-за хищения вверенного Сергею Малютину имущества, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

В ходе судебного разбирательства стало известно, что подсудимый неоднократно в соучастии с другими лицами выводил денежные средства со счета АНО «ХК Торпедо» и распоряжался ими по своему усмотрению.

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