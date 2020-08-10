Нижегородцев приглашают принять участие в креативном конкурсе по созданию логотипа Ярмарки
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Нижегородцы смогут принять участие в конкурсе графического дизайна «Айдентика Нижегородской ярмарки» и предложить свои варианты логотипа до 17 августа. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Перед активными жителями города ставят задачу — создать и визуализировать фирменный стиль одной из главных достопримечательностей Нижегородской области.
Работы будут приниматься на электронную почту ria@yarmarka.ru с пометкой «Конкурс дизайна Нижегородской ярмарки».
Подробнее с правилами участия можно ознакомиться на сайте Нижегородской ярмарки и в телеграм-канале «Креативные индустрии Нижегородской области» (https://t.me/creativenn).
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