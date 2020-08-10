Работы по ремонту дорог в Нижнем Новгороде выполнены на 65%

Работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Нижнем Новгороде выполнены более чем на 65%. Об этом сообщил директор городского департамента дорожного хозяйства Александр Герасименко.

В частности, отремонтирована дорога на улице Федосеенко в Сормовском районе, где уже много лет не было капитального ремонта. Между тем, улица пользуется большим спросом у сормовичей, а в условиях строительства виадука на Циолковского и вовсе должна стать одним из основных путей объезда.

На улице Федосеенко произведено фрезерование асфальтобетонного покрытия, уложен щебеночно-мастичный асфальтобетон, обустроены тротуары, уложена брусчатка, установлена тактильная плитка и пандусы для маломобильных групп населения.

Напомним, в этом году в Нижнем Новгороде по нацпроекту должны быть отремонтированы 26 участков дорог. Исполняющий полномочия главы города Юрий Шалабаев призывает нижегородцев сообщать в администрацию о случаях грубого нарушения технологии дорожных работ.

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