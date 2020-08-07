Волонтеры привели в порядок набережную Марата в Нижнем Новгороде

На данный момент на набережной уже скошена трава, убран мусор. Фото предоставлено НРО "Волонтеры Победы"

Волонтеры Победы провели очередной субботник на набережной Марата в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает источник в НРО ВОД «Волонтеры Победы».

В нижегородское отделение общественной волонтерской организации обратились жители ближайших домов с просьбой помочь в уборке излюбленного места прогулок. Добровольцы откликнулись на просьбы жителей района и провели уже десять субботников. Как отметила исполнительный директор «Волонтеров» Дарья Лежнина, старожилы помнят, как набережная была прекрасной благоустроенной зоной со скамейками, скульптурами, летним кинотеатром.

Волонтеры отмечают, что набережной можно вернуть красивый облик, «Поэтому было решено продолжить уборку улицы», - отметила Дарья Лежнина.

На данный момент на набережной уже скошена трава, убран мусор. Волонтеры планируют и дальше наводить порядок на набережной и приглашают местных жителей присоединиться.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.