Ирина Сумарокова: «С вводом развязки на Циолковского появятся новые возможности для развития 7-го микрорайона в Сормове»
«С вводом транспортной развязки на Циолковского появятся новые возможности для развития территорий 7-го микрорайона в Сормове», - убеждена Ирина Сумарокова, руководитель нижегородской региональной общественной организации родителей детей-инвалидов по зрению «Перспектива».
«Здесь очень хорошая инфраструктура, отличные школы и детские сады, замечательное место для отдыха — Светлоярский парк. Все продумано для комфортной жизни. Но из-за транспортных трудностей район непопулярен, что несправедливо», - добавила она.
Ирина Сумарокова рассказала, что к ним в организацию часто приезжают дети и молодые люди из 7-го микрорайона. «Из-за постоянных пробок им приходится часто очень долго добираться. Конечно, транспортная развязка на улице Циолковского, позволит им приезжать к нам чаще и получать необходимые социальные услуги. Кроме того, у меня есть и личная заинтересованность в этой эстакаде. За железнодорожным переездом живет моя пожилая мама, которую нужно часто навещать. Очень жалко терять в пробках драгоценное время», - сказала Ирина Сумарокова.
«Очень здорово, что проект наконец-то воплощается в жизнь. Будем с нетерпением ждать его завершения!» - подчеркнула она.
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