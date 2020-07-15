Завершен прием заявок на конкурс по созданию эскиза талисмана 800-летия Нижнего Новгорода
Завершился первый этап конкурса по созданию эскиза талисмана 800-летия Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства.
Всего на конкурс, который проводился совместно с программой поддержки талантливых авторов ВКонтакте — VK Talents, поступила 221 заявка. Причем свои работы представили не только жители Нижегородской области, но и авторы со всей России.
Самым популярным образом стал символ Нижнего Новгорода и региона – олень. Также встречаются главные достопримечательности города – Нижегородский кремль, Чкаловская лестница, стадион «Нижний Новгород». Неокторые авторы обратились к «истории в лицах» и изобразили механика-изобретателя Ивана Кулибина и писателя Максима Горького. Не остались стороне и художественные промыслы, которыми славится Нижегородская область.
Самым распространенным названием для талисмана стало «НиНо». Такое имя для своих персонажей предложили сразу несколько авторов.
На следующем этапе известные нижегородцы выберут трёх финалистов. В жюри вошли представители регионального правительства, художники, дизайнеры, известные нижегородцы.
Второй этап будет проходить с 15 по 23 июля. Финалисты получат памятные призы и билеты на главное событие в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода в августе 2021 года. Их персонажей доработают и представят на открытое голосование горожанам, которые и выберут талисман празднования 800-летия Нижнего Новгорода.
Итоги будут подведены 15 августа 2020 года. Победителю достанется Apple iPad Pro 12,9.
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ИСТОЧНИК KP.RU