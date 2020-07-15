Определились соперники БК «Нижний Новгород» в Лиге Чемпионов

15 Июль 2020 2020-07-15T20:35:00+03:00

Впервые за четыре года нижегородские баскетболисты прошли в групповой этап без отбора

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В среду, 15 июля, в Доме баскетбола в Швейцарии состоялась жеребьевка квалификации и регулярной стадии Баскетбольной Лиги Чемпионов 2020-2021. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Таким образом, впервые за четыре сезона нижегородская команда получила приглашение в групповой этап без квалификации.

По итогам жеребьевки «Нижний Новгород» попал в группу «B» и сыграет с командами:

- «Нимбурк» (Чехия)

- «Дижон» (Франция)

- «Сарагоса» (Испания)

- «Фалко Сомбатхей» (Венгрия)

- «Тофаш» (Турция)

- «Старт Люблин» (Польша)

Восьмая команда группы определится по итогам двух квалификационных раундов. На последнюю строчку претендуют «Ираклис» (Греция), «Керавнос» (Кипр), «Днепр» (Украина) и «Донар Гронинген» (Нидерланды).

Первый тур регулярной стадии назначен на 13 октября и продлится до 3 февраля. Плей-офф стартует 2 марта, а Финал четырех пройдет с 7 по 9 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU