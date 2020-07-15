2020-07-15T16:22:56+03:00
Общество

Пять музыкальных школ Нижнего Новгорода получили средства на покупку инструментов

В рамках нацпроекта «Культура» школы закупили новые рояли и скрипки
Елена ЛАЗАРЕВА
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Музыкальные школы приобрели несколько роялей, в том числе концертных, скрипки, домру и другие музыкальные инструменты. Фото предоставлено пресс-службой администрации Нижнего НовгородаМузыкальные школы приобрели несколько роялей, в том числе концертных, скрипки, домру и другие музыкальные инструменты. Фото предоставлено пресс-службой администрации Нижнего Новгорода
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Пять музыкальных школ Нижнего Новгорода получили средства на покупку инструментов в рамках нацпроекта «Культура». Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода. Как говорится в сообщении, частичное софинансирование поступило также из городского бюджета. Заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Любовь Сачкова уточнила, что школы приобрели музыкальные инструменты, хоровые станки и учебные материалы.

Как рассказала директор Детской школы искусств №1 Ирина Крупнова, последний раз музыкальные инструменты для школы покупали в конце 1980-х годов. В 2020 году школа искусств №1 Автозаводского района стала одной из пяти школ города, которая получила грант на покупку музыкального оборудования.

Для занятий на 13 музыкальных отделениях были приобретены два рояля - концертный и кабинетный, производства Германии и Чехии. Инструменты изготовлены из альпийской сосны, которая когда использовалась для скрипок Страдивари. Также школа получила пять скрипок московского мастера Сергея Олексейчука, виолончель мастера Николая Петрова и альт-саксофон.

Кроме Детской школы искусств №1, музыкальное оборудование получила Детская музыкальная школа № 15 - новый концертный рояль немецкой фирмы Grotrian-Steinweg, два пианино фирмы Johannes Seiler, балалайку и домру ручной работы, комплект звукового оборудования, два ноутбука для нового отделения «Детская музыкальная журналистика» и нотную литературу. Осенью в школу планируется поставка музыкальных инструментов отечественного производства - баяна и аккордеона.

До 2022 года на закупки музыкального оборудования в музыкальные школы и школы искусств Нижнего Новгорода по нацпроекту «Культура» будет выделено почти 50 млн. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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