Карантин в Дивееве могут снять после 20 июля

15 Июль 2020 2020-07-15T11:16:56+03:00

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Когда же снимут карантин в Дивееве – этот вопрос жители Нижегородской области обсуждают не первый месяц. Количество зараженных в селе пошло на спад, однако власти не торопятся отменять ограничения.

В начале августа там должны пройти торжественные мероприятия, посвященные Дням памяти преподобного Серафима Саровского. То, как они будут организованы, обсудили на заседании оргкомитета при участии губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, митрополита Георгия, а также главы Дивеевского района Сергея Кучина и главы регионального Роспотребнадзора Наталии Кучеренко.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в ближайшую неделю за ситуацией с коронавирусом в Дивееве будут пристально следить. И решение о снятии карантина будет приниматься после 20 июля.

При этом оргкомитет уже принял решение об отказе от развертывания палаточного лагеря в селе во время мероприятий. Также известно, что, если карантин в селе все-таки отменят, на празднование Дней памяти преподобного Серафима Саровского будут пускать только со справкой от врача об отсутствии COVID-19 и подтверждением бронирования в коллективных средствах размещения, если человек прибывает на срок более суток.

Напомним, Дивеево - единственный населенный пункт Нижегородской области на сегодняшний день, где действует карантин по коронавирусу. Он был введен 25 апреля после того, как на территории монастыря было зафиксировано массовое заражение монахинь.

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ИСТОЧНИК KP.RU