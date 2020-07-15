«Уральские авиалинии» запускают рейсы из Нижнего Новгорода в Сочи, Симферополь и Анапу

15 Июль 2020 2020-07-15T09:57:54+03:00

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает несколько рейсов из Нижнего Новгорода в Сочи, Симферополь и Анапу. Как сообщает пресс-служба аэропорта «Стригино», благодаря этому самолеты будут летать из приволжской столицы на российские курорты семь раз в сутки.

Так, с 24 июля 2020 года стартуют рейсы по маршруту Сочи – Нижний Новгород – Сочи. Они станут ежедневными, а время в пути составит 2,5 часа. Из Сочи самолеты будут вылетать в 12:15, а из Нижнего Новгорода – в 15:45.

В Крым нижегородцы смогут улететь «Уральскими авиалиниями» с 25 июля. Перелеты будут длиться 2 часа 40 минут. Вылет из Симферополя запланирован на 12:20, а из Нижнего Новгорода – в 15:55.

Также с 25 июля будут запущены рейсы до Анапы и обратно. Самолеты будут летать четыре раза в неделю: по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям. Время в пути – 2 часа 20 минут. Вылет из Анапы состоится в 11:10, а из «Стригино» - в 14:30.

Полеты будут выполняться на воздушных судах Airbus A320 на 162 посадочных места с возможностью выбора класса обслуживания. С подробным расписанием и ценами можно ознакомиться на сайтах аэропорта и авиакомпании.

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ИСТОЧНИК KP.RU