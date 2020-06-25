Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 25 июня 2020 года выросло до 212 человек

25 Июнь 2020 2020-06-25T10:58:22+03:00

За сутки в больницах скончались еще пять человек с COVID-19

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За последние сутки в больницах Нижегородской области скончались еще пять пациентов, у которых ранее был диагнострирован СOVID-19. Таким образом, с начала пандемии число умерших от опасной инфекции в регионе выросло до 112 человек.

По словам замгубернатора Давида Мелика-Гусейнова, у большинства погибших нижегородцев течение болезни было осложнено хроническими заболеваниями.

Напомним, по данным на утро 25 июня 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 16 414 человек. При этом более 58% из всех заболевших уже полностью выздоровели и покинули медицинские учреждения. Еще около 5,7 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении – болезнь протекает у них в бессимптомной или легкой форме.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 25 июня 2020 года):

- число зараженных - 16 414 человек;

- число умерших - 212 человек;

- число выздоровевших - 9 592 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU