2020-06-23T10:04:05+03:00
Общество

Нижегородским рестораторам запретили использовать скатерти

Кроме того, под запретом оказались многоразовые салфетки и кальяны
Елена ЛАЗАРЕВА
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Нижегородским рестораторам запретили использовать многоразовые салфетки и скатерти для сервировки столов. Об этом говорится в указе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина «О введении режима повышенной готовности».

Напомним, на прошлой неделе нижегородским рестораторам разрешили открыть летние веранды и кафе, но с некоторыми ограничениями. В частности, за столиком не должно находиться не более 4 посетителей, банкеты запрещены. Зал кафе должен быть заполнен не более чем на 30% от общего количества посадочных мест.

Также рестораторам разрешили открыть стационарные точки общепита, но также с рядом ограничений и при условии подключения к системе видеоаналитики.

В кафе и ресторанах, как стационарных, так и летних, действует запрет на использование многоразовых салфеток и скатертей, на курение кальянов. Кроме того, посетителям запрещено садиться за барную стойку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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