Нижегородским рестораторам запретили использовать скатерти

23 Июнь 2020 2020-06-23T10:04:05+03:00

Кроме того, под запретом оказались многоразовые салфетки и кальяны

Изменить размер текста: A A

Нижегородским рестораторам запретили использовать многоразовые салфетки и скатерти для сервировки столов. Об этом говорится в указе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина «О введении режима повышенной готовности».

Напомним, на прошлой неделе нижегородским рестораторам разрешили открыть летние веранды и кафе, но с некоторыми ограничениями. В частности, за столиком не должно находиться не более 4 посетителей, банкеты запрещены. Зал кафе должен быть заполнен не более чем на 30% от общего количества посадочных мест.

Также рестораторам разрешили открыть стационарные точки общепита, но также с рядом ограничений и при условии подключения к системе видеоаналитики.

В кафе и ресторанах, как стационарных, так и летних, действует запрет на использование многоразовых салфеток и скатертей, на курение кальянов. Кроме того, посетителям запрещено садиться за барную стойку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU