Нижегородским рестораторам запретили использовать скатерти
Нижегородским рестораторам запретили использовать многоразовые салфетки и скатерти для сервировки столов. Об этом говорится в указе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина «О введении режима повышенной готовности».
Напомним, на прошлой неделе нижегородским рестораторам разрешили открыть летние веранды и кафе, но с некоторыми ограничениями. В частности, за столиком не должно находиться не более 4 посетителей, банкеты запрещены. Зал кафе должен быть заполнен не более чем на 30% от общего количества посадочных мест.
Также рестораторам разрешили открыть стационарные точки общепита, но также с рядом ограничений и при условии подключения к системе видеоаналитики.
В кафе и ресторанах, как стационарных, так и летних, действует запрет на использование многоразовых салфеток и скатертей, на курение кальянов. Кроме того, посетителям запрещено садиться за барную стойку.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU