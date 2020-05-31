Более 130 онлайн-турниров по шахматам провели нижегородские спортшколы за два месяца

31 Май 2020 2020-05-31T16:47:55+03:00

В них приняли участие более 9,3 тысячи человек

Изменить размер текста: A A

За апрель и май 2020 года спортивные школы Нижегородской области провели 136 онлайн-турниров по шахматам. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в них приняли участие более 9,3 тысячи спортсменов из разных уголков России.

По словам президента федерации шахмат Нижегородской области Ильи Завиваева, организаторам удалось адаптировать состязания к условиям пандемии и режиму самоизоляции. Все тренировки проводились дистанционно.

- Регулярно онлайн-турниры организуют спортшколы Нижнего Новгорода, Кстова, Дзержинска. Спортсмены овладевают новыми шахматными знаниями и повышают свое мастерство. Конечно же, мы все ждем «живых» баталий за шахматной доской, - добавил Завиваев.

Так, например, спортшкола №9 Нижнего Новгорода устроила 50 турниров в режиме онлайн – к ним присоединились 4 860 человек из Нижегородской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Обнинска, Геленджика и других городов. Все участники смогли проявить себя, не выходя из дома. Они соревновались в различных видах шахмат: быстрых, блиц, шахматах Фишера и Crazyhouse.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU