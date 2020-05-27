2020-05-27T18:51:34+03:00
Общество

В Нижегородской области в этом году начнут строить 20 детских садов

Их ввод в эксплуатацию намечен на 2021 год
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Изменить размер текста:

В этом году в Нижегородской области планируется начать строительство 20 детских садов в рамках национального проекта «Демография». Все они будут введены в эксплуатацию уже в следующем году. Глава региона Глеб Никитин поручил главам муниципалитетов взять их строительство под личный контроль. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- С учетом опыта прошлого года я прошу глав местного самоуправления взять под свой контроль сроки подготовки конкурсной документации и устранение замечаний государственной экспертизы, - обратился в ним Глеб Никитин в рамках совещания с главами местного самоуправления.

Как сообщается, сейчас ведется разработка проектно-сметной документации по 11 детским садам. Уже в начале июля должно быть получено заключение государственной экспертизы по шести объектам в Нижнем Новгороде и пяти объектам на территории Нижегородской области, в том числе в Арзамасе, Выксе, Кулебаках, в Богородском районе и на Бору. Строительство одного из детских садов в городе Бор уже началось. Для строительства еще двух объектов определены подрядные организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нижегородской области в этом году начнут строить 20 детских садов
Для нижегородских школьников проведут «Инженерные каникулы онлайн»
Глеб Никитин призвал мобилизоваться для своевременной реализации нацпроектов
ЛУКОЙЛ поддержал благотворительный проект «Всем Нижним»
В избиркоме Нижнего Новгорода появилось вакантное место
В Нижегородской области перенесут и сократят сроки отключения горячей воды
Международный форум «Великие реки – 2020» открылся в Нижегородской области
Более 30 тысяч квадратных метров дорог отремонтируют на Автозаводе до конца октября
Александр Брод: «Более 100 тысяч россиян зарегистрированы в качестве общественных наблюдателей на голосовании по поправкам в Конституцию»
«Карашев колодец» благоустроят в селе Спасское в этом году
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 27 мая 2020 года: на Автозаводе уже более 800 зараженных
15-летний школьник из Канавина обокрал сверстников, оскорбивших мать его друга в соцсетях
Более 1100 транспортных средств было проверено на въезде в Нижегородскую область за сутки
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 27 мая 2020 года выросло до 3187 человек
Нижегородские депутаты ознакомились с проектом реконструкции парка «Швейцария»
Еще 6,2 тысячи нижегородцев сдали тесты на коронавирус за последние сутки
Девятиклассник на питбайке погиб в жутком ДТП в Кстове
Пятый «Валдай» спустили на воду в Нижегородской области
Карантин снят еще в одном населенном пункте Нижегородской области
ЕСПЧ присудил нижегородской пенсионерке компенсацию в 5 тысяч евро
Алексей Мозалев назначен заместителем министра здравоохранения Нижегородской области
Глеб Никитин рассказал, когда виделся с заболевшим коронавирусом Павлом Солодким