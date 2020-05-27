В Нижегородской области в этом году начнут строить 20 детских садов

27 Май 2020 2020-05-27T18:51:34+03:00

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В этом году в Нижегородской области планируется начать строительство 20 детских садов в рамках национального проекта «Демография». Все они будут введены в эксплуатацию уже в следующем году. Глава региона Глеб Никитин поручил главам муниципалитетов взять их строительство под личный контроль. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- С учетом опыта прошлого года я прошу глав местного самоуправления взять под свой контроль сроки подготовки конкурсной документации и устранение замечаний государственной экспертизы, - обратился в ним Глеб Никитин в рамках совещания с главами местного самоуправления.

Как сообщается, сейчас ведется разработка проектно-сметной документации по 11 детским садам. Уже в начале июля должно быть получено заключение государственной экспертизы по шести объектам в Нижнем Новгороде и пяти объектам на территории Нижегородской области, в том числе в Арзамасе, Выксе, Кулебаках, в Богородском районе и на Бору. Строительство одного из детских садов в городе Бор уже началось. Для строительства еще двух объектов определены подрядные организации.

ИСТОЧНИК KP.RU