2020-05-14T15:49:51+03:00
Общество

На улице Красноармейской в Дзержинске ведется масштабная реконструкция автодороги

Рабочие приступили к устройству ливневой канализации
Елена КАРАЛ
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На улице Красноармейской в Дзержинске ведется масштабная реконструкция автодорогиНа улице Красноармейской в Дзержинске ведется масштабная реконструкция автодорогиФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
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Рабочие приступили к устройству ливневой канализации на улице Красноармейской в Дзержинске. Там сейчас реконструируется дорога в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». 14 мая с ходом работ ознакомился мэр Дзержинска Иван Носков. Вместе с подрядчиками он проинспектировал ремонт, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Сейчас там завершились подготовительные работы, уложены новые коммуникации, ведется перенос кабельных сетей и линий связи. Кроме устройства ливневой канализации, подрядчик начал устанавливать дождеприемные колодцы.

По словам Ивана Носкова, подрядная организация соблюдает график работ и нареканий к ней нет.

- Работы синхронизированы с коммунальными службами. При асфальтировании будет введено частичное ограничение движения. Прошу жителей города с пониманием отнестись к временным неудобствам. Мы с вами заинтересованы в приведении дорог города в надлежащий вид, - сказал Иван Носков.

Полностью завершить работы на Красноармейской планируется в октябре 2021 года. Реконструкция обойдется в 431,4 миллиона рублей.

Как пояснил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, движение по обновленной трассе значительно облегчится. При въезде в Дзержинск станет меньше пробок.

- По сути, это строительство нового участка четырехполосной дороги протяженностью два километра, с девятью перекрестками, - отметил глава региона.

Всего в рамках нацпроекта БКАД в Дзержинске отремонтируют около 10 километров автодорог. На первом этапе обновляются семь участков.

Напомним, дорожно-ремонтная кампания регионе на 2020 год должна охватить 191 участок. Их общая протяженность составит 878,4 километра

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ИСТОЧНИК KP.RU

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