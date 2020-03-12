Бывшему директору нижегородского МКУ «ГУММиД» суд запретил общаться с фигурантами уголовного дела

12 Март 2020 2020-03-12T16:20:52+03:00

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Московским районным судом Нижнего Новгорода избрана мера пресечения для Юрия Гаранина – экс-директора МКУ «ГУММиД». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

По информации источника, Гаранину запретили некоторые действия. В частности, действует запрет на общение с другими фигурантами уголовного дела, а также со всеми, кто работал или сейчас работает в ГУММиДе. Среди тех, с кем Гаранину запрещено общаться – работнику двух коммерческих предприятий, которые, вероятно, тоже являются одними из фигурантов уголовного дела.

Напомним, экс-директор «ГУ ММиД» Юрий Гаранин еще в 2012 году «помог» аффилированной организации выиграть аукцион. На торги был выставлен контракт на строительство берегоукрепления в районе Мещерского озера в Нижнем Новгороде. Субподрядчик, который в итоге выполнял работы, потратил на них гораздо меньше средств, чем было заявлено в контракте с подрядчиком – на 33 миллиона рублей.

На Гаранина было заведено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ст.286 УК РФ). Гаранин скрылся от правоохранительных органов в конце прошлого года и был объявлен в розыск. По решению суда имущество Гаранина – недвижимость и банковские счета - было арестовано. В целом под арест попали 13 объектов недвижимости и более 24 миллионов рублей на счетах и вкладах.

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ИСТОЧНИК KP.RU