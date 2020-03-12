2020-03-12T16:20:52+03:00
Общество

Бывшему директору нижегородского МКУ «ГУММиД» суд запретил общаться с фигурантами уголовного дела

Юрий Гаранин обвиняется в превышении должностных полномочий
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Московским районным судом Нижнего Новгорода избрана мера пресечения для Юрия Гаранина – экс-директора МКУ «ГУММиД». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

По информации источника, Гаранину запретили некоторые действия. В частности, действует запрет на общение с другими фигурантами уголовного дела, а также со всеми, кто работал или сейчас работает в ГУММиДе. Среди тех, с кем Гаранину запрещено общаться – работнику двух коммерческих предприятий, которые, вероятно, тоже являются одними из фигурантов уголовного дела.

Напомним, экс-директор «ГУ ММиД» Юрий Гаранин еще в 2012 году «помог» аффилированной организации выиграть аукцион. На торги был выставлен контракт на строительство берегоукрепления в районе Мещерского озера в Нижнем Новгороде. Субподрядчик, который в итоге выполнял работы, потратил на них гораздо меньше средств, чем было заявлено в контракте с подрядчиком – на 33 миллиона рублей.

На Гаранина было заведено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ст.286 УК РФ). Гаранин скрылся от правоохранительных органов в конце прошлого года и был объявлен в розыск. По решению суда имущество Гаранина – недвижимость и банковские счета - было арестовано. В целом под арест попали 13 объектов недвижимости и более 24 миллионов рублей на счетах и вкладах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нижегородский Фонд капремонта в прошлом году увеличил на 45% объем работ
Бывшему директору нижегородского МКУ «ГУММиД» суд запретил общаться с фигурантами уголовного дела
Около 14,5 тысяч нижегородских первоклассников получат бесплатное горячее питание
Нижегородцы могут рассказать о своем Герое войны
Депутаты нижегородского Законодательного Собрания одобрили закон о поправке к Конституции РФ
Нижегородцы могут выиграть путевку в Париж
Следствие по делу нижегородского "хакера" идет уже почти два года
Нижегородские единороссы поддержали Закон о поправках к Конституции РФ единогласно
Первые межрайонные государственные приюты для бродячих животных появятся в Нижегородской области
На нижегородском заводе произошел пожар в цехе полиэтилена
Сотрудники нижегородского МЧС вновь спасли любителей выйти на тонкий весенний лед
В Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют дождь и сильный ветер
Незаконную свалку на Пятигорской убрали после жалобы в соцсети
Волонтеры прекратили поиски 35-летнего Александра Аникина, пропавшего четыре месяца назад
Нижегородец накопил более 850 штрафов за нарушение ПДД и лишился автомобиля
Нижегородская область выделит еще 700 миллионов рублей на капремонт больниц и поликлиник
Нижегородские организации могут принять участие в конкурсе «Торговля России»
На приобретение квартир для нижегородских детей-сирот выделено около миллиарда рублей
Эпидемии гриппа и ОРВИ в Нижнем Новгороде больше нет
Нижегородская семья, победившая в конкурсе маскарадных костюмов, вернулась из Венеции
На нижегородском Гребном канале планируется построить аквапарк
Бурнаковскую низину в Нижнем Новгороде могут включить в госреестр объектов накопленного вреда
Нижегородский Роспотребнадзор проводит «горячую линию»