2020-03-04T12:17:23+03:00
Общество

Назначен новый замгубернатора Нижегородской области по соцполитике

Ранее Давид Мелик-Гусейнов возглавлял департамент проектной деятельности Минздрава РФ
Елена ЛАЗАРЕВА
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Давид Мелик-Гусейнов сконцентрируется на реализации нацпроектов. ФОТО: страница Д.Мелик-Гусейнова в InstagrammДавид Мелик-Гусейнов сконцентрируется на реализации нацпроектов. ФОТО: страница Д.Мелик-Гусейнова в Instagramm
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Сегодня губернатор региона Глеб Никитин назначил Давида Мелик-Гусейнова заместителем губернатора по социальной политике. Замгубернатора по соцполитике курирует здравоохранение, образование, науку и занятость в регионе.

Ранее новый замгубернатора руководил департаментом проектной деятельности федерального Министерства здравоохранения.

«У Давида Валерьевича более чем 20-летний опыт работы в системе здравоохранения, - подчеркнул глава региона. – Это специалист, прекрасный менеджер и управленец. Работая в федеральном Минздраве, именно он принимал активное участие в разработке цацпроекта «Здравоохранение», - подчеркнул Глеб Никитин и добавил, что привлечение таких профессионалов в Нижегородскую область – это «настоящая удача».

Давид Мелик-Гусейнов сконцентрируется на реализации нацпроектов «Здравоохранение», «Демография» и «Образование». «Уверен, опыт работы Давида Валерьевича в правительстве Москвы и Министерстве здравоохранения Российской Федерации помогут улучшить качество жизни нижегородцев», - добавил губернатор.

Справка КП:

Давид Мелик-Гусейнов родился 30 мая 1978 года в Пятигорске. Окончил Пятигорский лингвистический университет и фармацевтическую академию. Кандидат фармацевтических наук. Входит в экспертный совет по здравоохранению при Федеральной антимонопольной службе РФ. Перед назначением на пост министра возглавлял департамент проектной деятельности Минздрава России.

Женат, воспитывает сыновей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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