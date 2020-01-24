В выходные в Нижнем Новгороде ожидаются снег и сильный ветер

24 Янв. 2020 2020-01-24T08:41:20+03:00

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По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде -10 градусов, в течение дня температура будет подниматься, и уже к 9 часам вечера поднимется до -2.

Пасмурно, снегопад вероятен во второй половине дня, особенно после 18.00. Ветер юго-западный, 5-6 метров в секунду. В течение дня и особенно вечером возможны порывы сильного ветра, до 10-12 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение дня будет снижаться — с 747 миллиметров ртутного столба утром до 738 миллиметров ртутного столба к 21.00. Относительная влажность – от 80% днем до 89% к ночи.

Небольшое потепление ожидается в субботу – до 0 градусов, сохранится сильный ветер порывами до 10-12 метров в секунду. Весь день, по прогнозам синоптиков, будет идти снег. Небольшое прояснение и легкий морозец прогнозируется в воскресенье – до -5 градусов, снег. Ветер стихнет только к вечеру воскресенья, но все равно будет достаточно сильным – до 9 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU