Нижегородцы жалуются на массовые сбои «ВКонтакте»

14 Янв. 2020 2020-01-14T17:57:30+03:00

Многих выбросило из своих аккаунтов, а часть друзей стали отображаться как удаленные страницы

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В Нижегородской области зарегистрированы массовые сбои в социальной сети «ВКонтакте». Сайт и приложение резко перестали работать у большей части нижегородцев, у остальных же работа сильно замедлилась. При этом, если кому-то все же удавалось зайти к себе на страницу, добрая половина друзей начинала отображаться как «удаленные страницы».

Некоторые пользователи предположили, что причина сбоев – в начавшейся борьбе с фейками в интернете.

- У моей знакомой заблокировали страницу и затребовали паспортные данные, предупредив, что имя на странице будет изменено на имя, указанное в паспорте, - рассказала жительница Дзержинска Екатерина Лимонова. Однако официально социальная сеть об этом не объявила, поэтому лучше пока не делиться своими личными данными.

Согласно данным сайта DownDetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, проблемы начались около 16:40 по московскому времени во вторник, 14 января. Пострадала не только Нижегородская область – сбои зацепили большую часть Европейской части России, а также юг Сибири.

ИСТОЧНИК KP.RU