2019-11-26T11:28:39+03:00
Общество

Первые испытания на Нижегородском космодроме запланированы на 2022 год

За 6 минут в невесомости космотуристам придется заплатить 250 тысяч долларов
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Компания «КосмоКурс» планирует провести первые летные испытания на космодроме на территории Нижегородской области в 2022 году. Об этом сообщил гендиректор компании Павел Пушкин на своей странице в Facebook.

Первыми в полеты отправятся манекены, полеты с настоящими пассажирами планируются только в 2025 году. В числе первых в космос отправятся добровольцы из числа сотрудников «КосмоКурса», а уже после всех испытаний на космодром пригласят космических туристов.

Компания планирует привлекать не только потенциальных космотуристов, но и зрителей, которым интересен процесс запуска ракет.

Ранее сообщалось, что компания «КосмоКурс» планирует построить первый в России частный космодром на территории Нижегородской области. С космодрома туристов будут отправлять на околоземную орбиту, на высоту 180-220 км, где те смогут провести в невесомости примерно 6 минут. После этого аппарат вернется на землю при помощи реактивной системы и парашютов.

Стоимость такого полета оценивается в 200−250 тысяч долларов с человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Татьяна Устинова получила «оглушительные впечатления» на нижегородском предприятии
4500 человек остались без отопления в Ленинском районе
Новогодние елки установят во всех районах Нижнего Новгорода до 20 декабря
Нижегородский Казанова поужинал на 15 тысяч и сбежал со свидания
Площадки для воркаута и паркура появились в Балахне
«Газпром трансгаз Нижний Новгород»: «Утечек газа перед массовым отравлением в школе у нас не было»
Перевозчик-нелегал оштрафован на 1 млн рублей
Дефицит электроэнергии промышленному Дзержинску не грозит
Причиной массового отравления газом в Вадской школе назвали нарушения эксплуатации оборудования
Минздрав: «Все пострадавшие при отравлении газом в нижегородской школе отпущены домой»
Восемь пострадавших от отравления газом в Вадской школе остаются в больнице
Число пострадавших при отравлении газом в нижегородской школе увеличилось до 44 человек
Стала известна причина массового отравления газом в Нижегородской области
По факту массового отравления детей газом в школе в Нижегородской области проводится доследственная проверка