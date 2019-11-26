Первые испытания на Нижегородском космодроме запланированы на 2022 год

СЕГОДНЯ 11:28 2019-11-26T11:28:39+03:00

За 6 минут в невесомости космотуристам придется заплатить 250 тысяч долларов

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Компания «КосмоКурс» планирует провести первые летные испытания на космодроме на территории Нижегородской области в 2022 году. Об этом сообщил гендиректор компании Павел Пушкин на своей странице в Facebook.

Первыми в полеты отправятся манекены, полеты с настоящими пассажирами планируются только в 2025 году. В числе первых в космос отправятся добровольцы из числа сотрудников «КосмоКурса», а уже после всех испытаний на космодром пригласят космических туристов.

Компания планирует привлекать не только потенциальных космотуристов, но и зрителей, которым интересен процесс запуска ракет.

Ранее сообщалось, что компания «КосмоКурс» планирует построить первый в России частный космодром на территории Нижегородской области. С космодрома туристов будут отправлять на околоземную орбиту, на высоту 180-220 км, где те смогут провести в невесомости примерно 6 минут. После этого аппарат вернется на землю при помощи реактивной системы и парашютов.

Стоимость такого полета оценивается в 200−250 тысяч долларов с человека.

ИСТОЧНИК KP.RU