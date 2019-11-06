2019-11-06T16:33:05+03:00
Общество

Глеб Никитин посетит открытие производства компании «Оргхим» в Малайзии

Одна из самых крупных производственных площадок компании расположена в Нижегородской области
Валентин ШАРИКОВ
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетит открытие производства компании «Оргхим» в Малайзии 7 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального кабмина.

Как говорится в сообщении, глава региона вылетит на рабочую встречу в Малайзию и Сингапур, в рамках которой приедет на открытие филиала российской инновационной компании «Оргхим» в городе Джохор-Бару.

По словам Глеба Никитина, старт подобного производства позитивно повлияет на позиции холдинга «Оргхим», одна из самых крупных площадок которого работает в Нижегородской области. Реализация подобного проекта также позитивно отражается на сотрудничестве региона и Малайзии - экспорт нижегородской химической продукции в эту страну уже за восемь месяцев текущего года вырос почти в девять раз.

- Для Нижегородской области также крайне важна имиджевая составляющая проекта, который позволит укрепить образ нашего региона за рубежом как центра научных разработок и высокотехнологичной промышленности, - сказал губернатор.

Глава региона напомнил, что именно в Урене Нижегородской области была разработана уникальная технология производства «зеленых» масел-наполнителей.

Известно, что в на открытие производства «Оргхим» прибудут Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Малайзии Валерий Ермолов, заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев, торговый представитель России в Малайзии Никита Пономаренко, торговый представитель России в Республике Сингапур Алексей Дахновский, председатель Совета директоров Биохимического холдинга «Оргхим» Виктор Цебулаев, генеральный директор Биохимического холдинга «Оргхим» Николай Ходов, вице-президент – управляющий филиалом Газпромбанка «Приволжский» Евгений Коган.

Со стороны Малайзии мероприятие посетят председатель комитета международной торговли и инвестиций штата Джохор Джимми Поа и старший исполнительный директор федерального агентства Малайзии по инвестиционному развитию Ахмад Хайруддин Абдул Рахим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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