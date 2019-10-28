БК «Нижний Новгород» сразится с черногорским «Морнар Бар» 29 октября

СЕГОДНЯ 17:38 2019-10-28T17:38:21+03:00

Первый домашний матч в Баскетбольной Лиге Чемпионов пройдет в ФОКе «Мерщерский» Фото: БК Нижний Новгород

Первый домашний матч в Баскетбольной Лиге Чемпионов пройдет в ФОКе «Мерщерский»

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Баскетбольный «Нижний Новгород» сразится с черногорским «Морнар Бар» 29 октября. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба в понедельник, 28 октября.

Согласно полученной информации, первый домашний матч в Баскетбольной Лиге Чемпионов начнется в 18 часов 45 минут в физкультурно-оздоровительном комплексе «Мещерский», который расположен на улице Карла Маркса, 21.

Отмечается, что матч состоится в хэллоуинской тематике: каждый пришедший в пугающем костюме болельщик получит в подарок футболку с символикой БК «НН». Девушки из группы поддержки нижегородского клуба будут встречать зрителей и угощать их сладостями.

-Девушки из нашей группы поддержки NN-Girls будут предлагать болельщикам сыграть в «Trick or treat», один из неотъемлемых атрибутов Хэллоуина. Их номера и конкурсы ведущего также будут соответствовать тематике вечера, - рассказали в БК «НН».

Напомним, что баскетбольный клуб «Нижний Новгород» обыграл немецкий «Брозе Бамберг» 23 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU