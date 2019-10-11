2019-10-11T10:54:41+03:00
Общество

Глеб Никитин: «Наша задача - увеличить продолжительность жизни людей»

Глава Нижегородской области выступил на заседании Совета при Президенте по развитию физкультуры и спорта
Анна МИГАЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Изменить размер текста:

Губернатор Нижегородской области выступил с докладом на заседании Совета при Президенте по развитию физкультуры и спорта, которое состоялось в рамках форума «Россия - спортивная держава» 10 октября. Как сообщает пресс-служба облправительства, одной из ключевых задач глава региона назвал вовлечение в спорт представителей старшего поколения.

- Перед нами стоит задача - привлечь 55 процентов граждан к систематическим занятиям физкультурой и спортом. Сейчас в Нижегородской области этот показатель - 38 процентов. Причем у молодого поколения все очень оптимистично: в спорт вовлечено более 90 процентов детей и молодежи. Людей среднего возраста - 20-25 процентов. Наименьший результат у старшего поколения - около восьми процентов, - уточнил губернатор. - Наша задача не просто увеличить этот показатель до 25 процентов в рамках проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография», а увеличить продолжительность жизни людей.

Глеб Никитин отметил, что в Нижегородской области есть база для занятий массовым спортом, строятся физкультурно-оздоровительные комплексы и другие объекты в рамках нацпроектов. Вместе с тем, по мнению главы региона, можно задействовать парки, скверы и набережные. Например, для проведения массовых зарядок или занятий по скандинавской ходьбе. Также необходимо использовать спортивную школьную инфраструктуру.

- Нужно внедрять элементы физической активности и в учреждениях культуры. Это поможет одновременно решать задачу нацпроекта «Культура», - добавил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мать с двухлетней девочкой на руках сбита «Волгой» в Сормовском районе
Сбои теле- и радиовещания ожидаются в октябре в Нижегородской области
Заммэра Дзержинска Наталья Суханова покидает свой пост
Парк им. 50 лет ВЛКСМ открыли после благоустройства в Воротынце
Более 30 семей покинули дома ветхого и аварийного фонда в Нижнем Новгороде
Опыт господдержки социального бизнеса распространят в Нижегородской области
Ресурсы от снижения долговой нагрузки направят на национальные проекты
Аэропорт «Стригино» допущен к приему пассажирских Boeing 777-200 и 777-300
Глеб Никитин представил Владимиру Путину проект создания межрегионального онкоцентра
Движение на участке улицы Ковалихинской в Нижнем Новгороде ограничат
Два человека погибли на нижегородских дорогах 10 октября
Приложение «Активный житель» разрабатывают в Нижегородской области
Небольшое потепление ожидается в Нижнем Новгороде 12-13 октября
Живущий со стаей собак козленок перенес операцию в Нижнем Новгороде
Движение автотранспорта у стадиона «Нижний Новгород» ограничат 11 октября
В Нижегородском метро обнаружены стенды с зарядниками
Соглашение о сотрудничестве региона с Федерацией скейтбординга РФ подписано 10 октября
Темпы строительства жилья выросли в Нижегородской области на 12,1%
Еще три участка дорог отремонтируют в Нижнем Новгороде
Прокуратура приняла меры против нелегальной торговли возле Московского вокзала
Подписано соглашение о сотрудничестве в сфере популяризации регби в регионе