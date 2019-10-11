Глеб Никитин: «Наша задача - увеличить продолжительность жизни людей»

СЕГОДНЯ 10:54 2019-10-11T10:54:41+03:00

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Губернатор Нижегородской области выступил с докладом на заседании Совета при Президенте по развитию физкультуры и спорта, которое состоялось в рамках форума «Россия - спортивная держава» 10 октября. Как сообщает пресс-служба облправительства, одной из ключевых задач глава региона назвал вовлечение в спорт представителей старшего поколения.

- Перед нами стоит задача - привлечь 55 процентов граждан к систематическим занятиям физкультурой и спортом. Сейчас в Нижегородской области этот показатель - 38 процентов. Причем у молодого поколения все очень оптимистично: в спорт вовлечено более 90 процентов детей и молодежи. Людей среднего возраста - 20-25 процентов. Наименьший результат у старшего поколения - около восьми процентов, - уточнил губернатор. - Наша задача не просто увеличить этот показатель до 25 процентов в рамках проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография», а увеличить продолжительность жизни людей.

Глеб Никитин отметил, что в Нижегородской области есть база для занятий массовым спортом, строятся физкультурно-оздоровительные комплексы и другие объекты в рамках нацпроектов. Вместе с тем, по мнению главы региона, можно задействовать парки, скверы и набережные. Например, для проведения массовых зарядок или занятий по скандинавской ходьбе. Также необходимо использовать спортивную школьную инфраструктуру.

- Нужно внедрять элементы физической активности и в учреждениях культуры. Это поможет одновременно решать задачу нацпроекта «Культура», - добавил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU