2019-10-05T12:00:08+03:00
Общество

Территории Волжской поймы вернут статус рекреационной зоны

Речь идет о земле рядом с Копосовской дубравой
Валерия ГРОМОВА
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В четверг, 3 октября 2019 года, в Нижнем Новгороде прошла встреча защитников Волжской поймы и замгубернатора региона Сергея Морозова. Они обсудили дальнейшее развитие территории, уточнили в пресс-службе правительства.

Сейчас территория Волжской поймы, расположенной в Сормове, занимает около 700 га и во время паводка сильно подтапливается. Помимо памятника природы – Копосовской дубравы – там сегодня есть территории с признаками самозахвата – автодром, лодочная станция и несколько стихийных пляжей.

После встречи Морозов поручил департаменту градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области внести изменения в зонирование 100 га, которые находятся рядом с Копосовской дубравой, и вернуть эту территорию в зону рекреационной и спортивной функции.

- Глава региона Глеб Никитин, изучив вопрос, согласился с целесообразностью отношения к этой территории, как к естественной рекреационной зоне. Также было учтено мнение экспертов о том, что освоение прилегающей к Копосовской дубраве территории может нанести ущерб памятнику природы, - уточнил замгубернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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